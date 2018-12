Wie fühlt sich Sarah Lombardi (26) nach der Schlag den Star-Niederlage? Es sollte einfach nicht sein: Am Samstag verlor die Sängerin das Geschlechter-Show-Duell gegen Rapper Eko Fresh (35) – und das ziemlich eindeutig. In nahezu jedem Spiel unterlag sie dem Sprachkünstler. Zwischenzeitlich wirkte die Musikerin ziemlich verbissen und zeigte sich im Anschluss ganz schön deprimiert über das Endergebnis. Jetzt meldete sich Sarah allerdings noch mal via Social Media zu Wort – und bewies: Sie ist keine schlechte Verliererin!

Unmittelbar nach Ende der Sendung postete Sarah auf Instagram ein erstes Statement: "Meine Nerven liegen immer noch blank", schrieb sie zu einem Bild, dass sie Rücken an Rücken mit dem "König von Deutschland"-Interpreten zeigt. Dennoch gönnte die Brünette ihrem Kontrahenten den Erfolg: "Eko hat sich den Sieg wirklich verdient und ich gratuliere. Ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, wie aufgeregt man ist und unter welchem Druck man steht."

Doch Sarah gab auch zu: Ganz so leicht habe sie ihr Verlieren beim Fernseh-Highlight nicht direkt weggestecken können. "Ich war im ersten Moment schon sehr enttäuscht, weil ich mich total über mich selbst geärgert habe." Das fiel tatsächlich auch einigen Zuschauern auf. "Ziemlich doof fand ich es, dass Sarah Eko am Schluss nicht mal gratuliert hat", schrieb ein User auf Twitter. Das hat die "Genau hier"-Interpretin jetzt immerhin nachgeholt.

