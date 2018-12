Egal wie schlank, kurvig, jung, reich oder berühmt man ist, nichts davon schützt einen vor Selbstzweifeln über das eigene Erscheinungsbild. Gerade Frauen werden in den Medien jeden Tag mit dem perfekten Bild von Weiblichkeit konfrontiert und müssen sich mehr denn je vor zermürbenden Unsicherheiten schützen. Selbst Megastars sind davon nicht ausgenommen. Die britische Sängerin Dua Lipa (23) hat aber ein Rezept für einen positiven Lifestyle gefunden.

Mit der britischen Vogue sprach die 23-Jährige über Body-Shaming und Feminismus. Zweiteres bedeute für sie nicht "Männerhass", sondern Selbstliebe. Um die zu stärken, lasse Dua Lipa keine negativen Gedanken zu. Jeden Morgen suche sie zwei positive Dinge über ihren Körper. Bei ihrer Indien-Reise mit ihrem Freund Isaac Carew betrieb sie zudem meditativen Sport. "All die Yoga-Stunden morgens um fünf Uhr haben mir geholfen, zufrieden in den Tag und in meine Arbeit zu starten", erklärte die Musikerin.

Mit ihrer Einstellung habe sie ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln können. "Ich fühle mich ziemlich zufrieden in meinem Körper. Es gibt immer etwas, das man nicht mag. Ich denke mir aber: 'Weißt du was? Meine Haut sieht toll aus, ich werde kein Make-up auflegen'", sagte Dua Lipa in dem Gespräch. So viel Positivität hat bisher auch ihrer Karriere geholfen. Beim "Variety’s Hitmakers Brunch" in Los Angeles wurde sie gerade als größter Shooting-Star geehrt.

