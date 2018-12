Dieser Scherz ging nach hinten los! Anfang Dezember machte ein Foto die Runde, das offenbar Travis Scott (26) eng umschlungen mit einer unbekannten Dunkelhaarigen zeigte. Es sah ganz so aus, als hätte der Rapper die Mutter seiner Tochter, Kylie Jenner (21), betrogen. Doch nun kam raus: Das Foto ist ein Fake! YouTuber Christian Adam bekannte sich in einem Video dazu. Witzig sollte das sein, doch das sehen der Musiker und Kylies Familie anders: Ihre Halbschwester Kim Kardashian (38) ist stinksauer auf das Travis-Scott-Double!

Auf Twitter machte sie ihrem Ärger Luft. "Es ist absolut widerlich, dass du es witzig findest, so mit Travis und Kylie zu spielen, die gerade erst eine Familie gegründet haben. So etwas kann Beziehungen und Familien sehr schaden und ist einfach so falsch", wütet sie zu einem Screenshot des Videos. Ihre Sis Khloe Kardashian (34) antwortet auf Kims Tweet mit nicht weniger harten Worten. "Menschen sind absolut widerlich. Was solche Psychospielchen alles anrichten können … Das ist einfach nicht in Ordnung! Diese Person sollte sich schämen! Was für ein Dreck."

Im Video zu dem Fake erklärt Christian Adam, ihn habe ein Foto inspiriert, auf dem ein angeblicher Justin Bieber (24) einen Burrito seitlich isst. Auch das war ein Fake. Zu seinem Travis Scott-Video schrieb Christian sicherheitshalber noch: "Dieses Video wurde NICHT gemacht, um Travis Scott, Kylie Jenner oder der Kardashian-Familie absichtlich auf IRGENDEINE Art wehzutun."

MEGA Travis Scott und Kylie Jenner auf einem Spaziergang in New York, 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Halbschwester Kim Kardashian

Getty Images Travis Scott, Rapper

