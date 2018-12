Diane Kruger (42) im Mama-Talk! Vor rund einem Monat bekamen die deutsch-amerikanische Schauspielerin und ihr Partner Norman Reedus (49) den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem genießen die frischgebackenen Eltern zwar ihr Familienglück in vollen Zügen, teilten aber keine Bilder oder Informationen mit der Öffentlichkeit – bis jetzt: In einem Interview gab die Leinwand-Beauty nun ein erstes Baby-Update und enthüllte auch gleichzeitig das Geschlecht ihres Kindes.

Als die Leinwand-Beauty kürzlich in der US-Show Extra zu Gast war, um ihren neuen Film "Welcome to Marwen" zu promoten, plauderte sie unter anderem auch über ihre neue Rolle als Mutter und verriet damit auch ganz beiläufig das Geschlecht ihres kleinen Lieblings: Es ist ein Mädchen. "Sie ist sehr klein. Ich bin müde und fühle mich wie ein Superheld", erzählte die 42-Jährige im Gespräch mit Moderator Mark Wright (31).

Doch trotz Baby-Stress sieht Diane einfach super aus! Erst vor wenigen Tagen tauchten neue Paparrazi-Fotos auf, die die frischgebackene Mutter superschlank zeigen – keine Spur von überflüssigen Schwangerschaftspfunden. Auch bei ihrem Red-Carpet-Comeback vergangene Woche war die gebürtige Hildesheimerin in ihrem engen Off-Shoulder-Kleid ein echter Hingucker.

Splash News Norman Reedus und Diane Kruger bei einer Premiere in Toronto

Christopher Peterson / SplashNews.com Diane Kruger in New York

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger in New York City

