Diane Kruger (42) und Norman Reedus (49) zeigen sich wieder in der Öffentlichkeit! Anfang November bekamen die Schauspielerin und ihr Liebster ihr erstes gemeinsames Kind. Auf öffentlichen Events hatte sich das Paar nach der Geburt nicht mehr präsentiert – bis jetzt: Bei einer Modenschau in New York feierten Diane und Norman ihr Comeback auf dem in diesem Fall blauen Teppich!

Für die Versace Pre-Fall 2019 Fashion-Show hatten sich die blonde Beauty und der The Walking Dead-Darsteller ordentlich in Schale geschmissen. Diane präsentierte ihren Mega-Body in einem kunterbunten und schulterfreien Kleid. Dazu kombinierte die 42-Jährige einen breiten, schwarzen Gürtel und ein farbenprächtiges Jäckchen, das sie lässig über ihre linke Schulter geworfen hatte. Norman hingegen entschied sich für einen gedeckteren Look: Zu einem grau-rot-karierten Anzug trug der 49-Jährige einen schwarzen Rollkragenpullover.

Die beiden Schauspieler waren allerdings nicht das einzige Paar, das die Modenschau nutzte, um sein Comeback im Blitzlichtgewitter zu geben. Reality-Queen Kim Kardashian (38) und Rapper Kanye West (41) waren ebenfalls zu Gast auf dem Event und zeigten sich dort nach monatelanger Pause zum ersten Mal wieder gemeinsam: Kim zog mit einem knappen Outfit alle Blicke auf sich, während Kanye den Fotografen ein regelrechtes Posen-Spektakel bot.

SplashNews.com Diane Kruger und Norman Reedus bei den Critic's Choice Awards 2018

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger in New York City

Richard Buxo / SplashNews.com Kim Kardashian und Kanye West bei der Versace Pre-Fall 2019 Fashion-Show in New York

