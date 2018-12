Gute Nachrichten für alle Dschungelcamp-Fans! Schon bald geht das beliebte Reality-Format in die nächste und damit 13. Runde. In wenigen Wochen setzen sich wieder zwölf deutsche Promis in den Flieger, um sich im australischen Busch zu beweisen. Allzu lange müssen sich die Fernsehzuschauer auch nicht mehr gedulden, denn seit wenigen Stunden steht der Starttermin des Formats offiziell fest: Ab dem 11. Januar 2019 ist TV-Deutschland im Dschungelfieber.

Vor Kurzem kursierten erste Gerüchte, nun hat RTL bestätigt, dass in rund fünf Wochen die erste Episode über die Mattscheiben flimmern wird – und zwar schon ab 21:15 Uhr. Danach werden die Folgen täglich ab 22:15 Uhr ausgestrahlt. Ein wichtiges Detail bleibt allerdings weiter ein Geheimnis: Welche Promis werden sich im kommenden Jahr der Herausforderung stellen und um den Thron der amtierenden Dschungelkönigin Jennifer Frankhauser (26) kämpfen?

Die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten gewaltig: Heiße Anwärter für die Show sind unter anderem Protz-Millionär Bastian Yotta (42), der erst kürzlich mit seiner Festnahme am Frankfurter Flughafen für Schlagzeilen sorgte, Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat Domenico De Cicco und Goodbye Deutschland-Star Chris Töpperwien. Bisher hat sich noch keiner der mutmaßlichen Camper zu den Spekulationen geäußert.

MG RTL D / Stefan Menne Jenny Frankhauser mit Daniel Hartwich und Sonja Zietlow im Dschungel 2018

MG RTL D / Stefan Menne Daniel Hartwich, Dr. Bob & Sonja Zietlow

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta, Reality-TV-Star

