Die Höhle der Löwen-Mitglied Frank Thelen (43) sieht sich selbst als Underdog! Heute mag einem diese Selbsteinschätzung merkwürdig vorkommen. Doch wirft man einen Blick zurück in Franks Vergangenheit, deuteten die Zeichen nicht immer auf eine rosige Zukunft hin: Am Gymnasium bekam er einen Verweis, das Studium brach er ab und seine Allgemeinbildung ließ wohl auch sehr zu wünschen übrig. Franks Eltern jedenfalls hatten die Hoffnung auf den beruflichen Erfolg ihres Sohnes aufgegeben!

Über Mamas und Papas Sorgen und Nöte berichtete Frank Thelen gestern in einem Interview mit der Gala: "Mein Vater wollte, dass ich zur Telekom gehe und Abteilungsleiter werde. Er und meine Mutter hatten schlaflose Nächte, weil ich einen anderen Weg eingeschlagen habe und auch mal pleite war", gestand der 43-Jährige. Dass die elterlichen Ratschläge ganz offenbar an Frank abgeprallt sind, stellt sich im Nachhinein als vorteilhaft heraus. Denn heute ist der Unternehmer beruflich sehr erfolgreich: Nicht nur in seiner Rolle als Löwe, sondern auch als Gründer und Vorstandsmitglied der Firma Freigeist Capital investiert er in Start-up-Unternehmen, die sich noch ganz am Anfang ihres Wachstums befinden. Dabei ist es Franks Spürnase für bahnbrechende Geschäftsideen zu verdanken, dass er mittlerweile mehrere Millionen auf dem Konto hat. Seine Eltern jedenfalls dürften jetzt ruhiger schlafen!

Dass Franks Weg möglicherweise doch der richtige ist, merkte der Vater jedoch schon vorher. Wie der Geschäftsmann berichtete, habe ihn das Familienoberhaupt bei einer Gelegenheit um einen Wochenendbesuch im elterlichen Haus gebeten. Seine Absage erteilte er dem Vater mit den Worten: "Nein, ich bin auf dem Geburtstag von René eingeladen." Gemeint habe er René Obermann, den damaligen Telekom-Chef! "Da wusste mein Vater, dass es nicht so falsch ist, was ich mache", freute sich Frank.

AndreasSuhr / face to face / Action Press Frank Thelen mit seinen Kollegen aus der Sendung "Die Höhle der Löwen", 2018

gbrci / Future Image / Action Press Frank Thelen bei der Radio Bremen Talkshow "3 nach 9", 2018

Sascha Steinbach / Getty Images IT-Unternehmer Frank Thelen beim Deutschen Filmpreis 2015 in Köln

