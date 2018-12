Ist Bella Hadid (22) zu dünn? Die 22-Jährige ist ein gefragtes Model – und als solches muss sie sorgfältig auf ihren Körper achten. Doch viele Fans machen sich Sorgen. Sie finden, dass die hübsche Freundin von Sänger The Weeknd (28) einfach viel zu schmal ist und alles andere als gesund wirkt. Doch Bella ist da ganz anderer Meinung. Die Laufstegschönheit fühlt sich nämlich in bester Verfassung und gesund wie nie zuvor!

Anlass zur Sorge bietet ein Video auf Bellas Instagram-Account, das das Model während eines Shootings zur neuen Ausgabe des Love Magazines zeigt. Die 22-Jährige posiert im knappen Badeanzug und mit Badehaube und zeigt dabei natürlich viel Haut. Den Followern entgeht dabei nicht, dass die Knochen der hübschen Brünetten schon deutlich hervorstehen. Zahlreiche User schreiben in die Kommentare, dass sie Bella zu dünn finden. Doch die sieht das ganz anders. Im Interview erzählt sie: "Am schönsten habe ich mich in den vergangenen zwei Jahren gefühlt, in denen ich so gesund war wie nie."

Vor wenigen Wochen lief Bella für die berühmte Victoria's Secret Fashion Show über den Catwalk. Für dieses Event machen viele Models schon lange im Voraus eine strikte Diät und absolvieren ein hartes Fitness-Training.

Instagram / bellahadid Bella Hadid beim Fitting von Victoria's Secret

Splash News Bella Hadid im September 2018 bei der New York Fashion Week

Splash News Bella Hadid bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

