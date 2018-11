Bella Hadids (22) Fans sind in großer Sorge! In wenigen Tagen wird das Model wieder über den Laufsteg des Dessous-Labels Victoria's Secret schweben. Die Show des Unternehmens ist dafür bekannt, dass die Mannequins in knapper Lingerie über den Runway laufen. Die US-Amerikanerin setzte in den vergangenen Wochen daher alles daran, ihren Body in Bestform zu bringen. Ihre Follower sind von dem Ergebnis aber alles andere als begeistert!

Voller Vorfreude auf ihren Victoria's Secret-Job teilte Bella nun ein paar Schnappschüsse von der Anprobe. Da sie auf den Pics nur in Unterwäsche und in Overknee-Stiefeln gekleidet ist, hat ihre Community einen einwandfreien Blick auf ihre Figur. Auf den Fotos sind ihre Rippen und Hüftknochen deutlich zu erkennen – für ihre Follower ein Zeichen, dass die 22-Jährige viel zu dünn ist. "Oh mein Gott, man sieht ja nur noch Knochen", "Ich persönlich finde das gar nicht mehr schön" oder "Bitte pass auf dich und deine Gesundheit auf", lauten nur einige der besorgten Instagram-Kommentare. Die Fashionikone schien bereits geahnt zu haben, dass die Bilder einige Fans beunruhigen könnten. "Alle Körper sind verschieden und reagieren unterschiedlich auf ein hartes Work-out und eine gesunde Ernährung", versuchte sie, die Body-Diskussion im Vorfeld auszubremsen.

Tatsächlich ist es kein Geheimnis, dass die Models so kurz vor der Victoria's Secret-Show einen besonders strengen Ernährungsplan befolgen. Superstar Adriana Lima (37) verriet vor einigen Jahren zum Beispiel, dass sie ein bis zwei Monate vor ihrem Auftritt keinerlei feste Nahrung zu sich nimmt, sondern sich nur von Proteinshakes und Wasser ernährt. Um auf dem Laufsteg einen extrem flachen Bauch zu haben, stellt sie das Trinken zwölf Stunden vor ihrer Performance sogar ganz ein.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret Bella Hadid in New York City

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Theo Wargo/Getty Images for Victoria's Secret Bella Hadid bei der Victoria's Secret-Show 2017

