Jana Kramer platzt der Kragen! Erst vor knapp zwei Wochen brachte die einstige One Tree Hill-Darstellerin ihr zweites Kind auf die Welt. Ihr Familienglück wollte die Schauspielerin auch mit ihren Fans teilen und postete einige Schnappschüsse ihres neuen Alltags im Netz. Doch neben Glückwünschen gab es für Jana auch einige böse Kommentare. Jetzt setzt sich die frischgebackene Mutter zur Wehr!

Am Samstag hatte Jana ein Foto von sich und ihrem Mann Mike Caussin (31) geteilt – das sorgte für die fiesen Hate-Attacken. In den Augen einiger Follower würde die frischgebackene Mutter zu perfekt aussehen und anderen Müttern ein falsches Bild vermitteln. Einige User warfen ihr sogar vor, sie hätte sich einer Bauchstraffung unterzogen. Auf all die Vorwürfe reagierte Jana mit einem Instagram-Post, zu dem sie auch ein Foto ihres After-Baby-Bodys teilte: "Es ist unglaublich, wie unverschämt einige Leute sind. […] Nein, ich habe keine Bauchstraffung bekommen, nein, ich habe keinen persönlichen Koch, nein, ich habe kein Vermögen, also trainiere ich nicht jeden Tag."

Jana bittet in ihrem Beitrag darum, sich nicht ständig mit anderen zu vergleichen: "Unsere Körper sind alle schön und anders geschaffen, sie heilen anders, sie reagieren anders, sie sehen einfach anders aus. […] Können wir jemanden nicht einfach mal nur bewundern, ohne sich dabei direkt mit ihm zu vergleichen?" Für ihre emotionalen Worte überschütteten sie ihre Fans mit lieben Zeilen und Komplimenten.

Michael Tran / Freier Fotograf / Getty Images Jana Kramer mit ihrer Tochter

Leon Bennett / Freier Fotograf / Getty Images Jana Kramer in Los Angeles 2017

Getty Images Jana Kramer, Jolie Rae Caussin und Mike Caussin bei der Premiere von "Incredibles 2"

