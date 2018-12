Was für eine Ehre! Am vergangenen Montagabend erschien Herzogin Meghan (37) ganz überraschend bei den British Fashion Awards und überreichte der Modeschöpferin Clare Waight Keller, die unter anderem auch das Brautkleid der werdenden Mama entworfen hatte, den Preis als British Womenswear Designer of the Year. Und die war total gerührt von Meghans Auftritt – vor allem, weil sie im Vorfeld keine Ahnung hatte, dass die 37-Jährige auftauchen würde.

Als Clare auf die Bühne trat, um ihren Award entgegen zu nehmen, war sie ganz aus dem Häuschen. "Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie überrascht ich bin", begann sie ihre Dankesrede. Danach widmete sie der ehemaligen Suits-Darstellerin noch ein paar liebevolle Worte: Sie habe Meghan auf einem ganz persönlichen Level kennengelernt und es sei eine unglaubliche Ehre gewesen, mit ihr zu arbeiten. "Ich kann dir gar nicht genug danken", schwärmte die Designerin und umarmte die Schwangere ganz herzlich.

Diese große Wertschätzung beruht anscheinend auf Gegenseitigkeit, denn als die Frau von Prinz Harry (34) ihre Laudatio hielt, war sie voll des Lobes für die 48-Jährige. Sie sei sehr stolz, diese Preisträgerin ankündigen zu dürfen. Clare sei nicht nur eine talentierte Designerin, sondern auch ein unglaublich netter Mensch. "Darum wusste ich, dass wir, als ich sie vor elf Monaten zum ersten Mal traf, sehr eng und gut zusammenarbeiten würden", erklärte die Ex-Schauspielerin.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit am 19. Mai 2018

Getty Images Clare Waight Keller bei den British Fashion Awards 2018

Getty Images Herzogin Meghan bei den "The Fashion Awards" in London im Dezember 2018

