Sind Tobillino die wahren Sieger bei Love Island? Gestern flackerte das Finale der Kuppelshow über die Mattscheiben. Marcellino Kremers und Tracy Candela schnappten sich dabei den Traumpaar-Titel und sahnten die Siegerprämie von 50.000 Euro ab. Auf dem zweiten Platz: Tobias Wegener mit seiner Natascha Beil. Im Facebook-Livestream mit Chethrin Schulze (26) nach der Sendung ergab sich aber ein anderes Bild: Statt mit ihren Ladys turtelten die gut befreundeten erst- und zweitplatzierten Boys lieber miteinander auf der Talkshow-Couch.

In Chethrins Format Aftersun nahmen Tobi und Marcellino nebeneinander auf dem Sofa Platz – ihre Liebsten wurden da jeweils ganz schnell an den Rand verfrachtet. Und in der Show, in der es eigentlich um die Liebe zwischen den Couples gehen sollte, hatten die beiden Jungs vielmehr Augen und Hände füreinander. Arm in Arm saßen nämlich – wie Victor Seitz und seine Joana – tatsächlich der Maler und der Clubmanager. "Wir sind auf jeden Fall mehr als Freunde. Wir freuen uns, dass wir das der Welt mitteilen können, wir lieben uns", offenbarte Marcellino über die Beziehung zu seinem BFF. "Wir sind Brüder von anderen Müttern", schwärmte – eigentlich – Nataschas Liebster weiter.

Dass die Zuneigung bei Tobillino irgendwie größer zu sein scheint als bei NaTobi oder Tracy und Marcellino fiel auch den Fans auf. Amüsierte Facebook-Kommentare wie "Tobi und Lino sehen mehr in love aus als mit ihren Frauen" oder "Marcellino und Tobi umarmt. Das ist das Wichtigste. Arme Natascha" ließen da nicht lange auf sich warten.

RTL II / Magdalena Possert Tracy und Marcellino im "Love Island"-Finale 2018

RTL II / Magdalena Possert Tobias und Natascha im Finale von "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Marcellino und Tobi, "Love Island"-Kandidaten

