Herzogin Meghan (37) braucht offenbar Hilfe. Denn Prinz Harrys (34) Frau steckt in einer Image-Krise. Sie soll zickig zu Angestellten sein und Streit mit ihrer Schwägerin, Herzogin Kate (36), haben. Und auch aus ihrer eigenen Familie heißt es, die Herzogin von Sussex habe sich zum schlechteren gewandelt. Nun haben Palast-Insider vorgeschlagen, Meghan könnte ihr schlechtes Bild in der Öffentlichkeit mit Hilfe einer royalen Mentorin abstreifen.

Wie die Daily Mail den britischen Telegraph zitiert, sollte sich Meghan nach Meinung von Insidern Sophie Wessex (53) zum Vorbild nehmen. Die Ehefrau von Prinz Edward (54) hatte nach ihrer Hochzeit ebenfalls Schwierigkeiten, sich in die royale Familie einzufügen. "Ihre Majestät hat das alles schon gesehen und könnte der Herzogin wertvolle Ratschläge geben", so der Insider. Der Schlüssel zum Erfolg sei ein gutes Verhältnis zur Queen (92). "Für Meghan wäre es gut, wenn sie an dieser Beziehung arbeiten und gelegentlich auf eine Tasse Tee bei der Queen vorbeikommen würde. Das hat Sophie Wessex in aller Stille sehr gut gemacht."

Kurz nachdem Sophie im Jahre 1999 Prinz Edward heiratete, fiel sie auf einen Undercover-Reporter herein. Im Gespräch mit diesem bezeichnete Sophie die Queen als "die nette Alte" und deren Mutter als "die alte Dame". Der Journalist veröffentlichte ihre Aussagen und das Verhältnis zum Palast war erst mal erschüttert. Doch inzwischen stünden sich die Queen und Sophie sehr nahe, so der Insider.

