Wie die Mutter, so die Tochter! Stormi Webster ist zwar erst zehn Monate alt, doch schon jetzt super stylish angezogen – und dafür sorgt nicht zuletzt auch ihre berühmte Mama Kylie Jenner (21). Auf Instagram teilt die 21-Jährige immer wieder Schnappschüsse ihrer kleinen Maus und entzückt damit ihre Fans. Diese dürften angesichts eines niedlichen Mutter-Tochter-Fotos ganz besonders aus dem Häuschen gewesen sein – denn dieses zeigt Kylie und Stormi im Partnerlook!

In einer Instagram-Story posierte die Unternehmerin mit ihrer Tochter auf dem Arm in der Küche ihres Hauses. Dabei trugen beide graue Jogginganzüge, weiße Sneaker und Beanies! Kylie kombinierte den grauen Anzug mit einer roten Mütze, für ihr Baby wählte sie eine rosa Variante. Stormi sah in diesem Outfit nicht nur zuckersüß aus, sie war damit auch das perfekte Mini-Me ihrer Mama.

Der niedliche Zwillings-Look diente für die beiden scheinbar als bequemes Reiseoutfit. Kurze Zeit später teilte Kylie weitere Instagram-Bilder, auf denen sie ihre Kleine vor einem Privatjet im Arm hielt. Das bezaubernde Mutter-Tochter-Gespann war vermutlich gerade auf dem Weg nach Minneapolis, wo Stormis Papa Travis Scott (26) am Samstagabend ein Konzert zum Besten gab.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi

Anzeige

ROL/X17online.com/ActionPress Kylie Jenner und Travis Scott in Calabasas, Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de