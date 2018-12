Es gibt Momente, die man nie vergisst! Private Augenblicke oder offizielle Momente, die für immer im Gedächtnis bleiben. Für den britischen Thronfolger Prinz Charles (70) kam am 19. Mai 2018 beides zusammen: Sein Sohn Prinz Harry (34) heiratete unter weltweiter Anteilnahme die einstige US-Schauspielerin Meghan Markle (37). Und Charles, der für den verhinderten Brautvater einsprang, führte Meghan zum Altar. Dass dieser Moment auch bei ihm tief nachklingt, beweist ein jetzt entdecktes Foto.

"In Clarence House (der offiziellen Residenz von Prinz Charles, Anm. d. Red.) habe ich heute eine gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografie entdeckt (im öffentlichen Bereich), auf der der Prinz von Wales seine künftige Schwiegertochter Meghan Markle zum Altar der St.-Georges-Kapelle begleitet", schreibt die Hofberichterstatterin der britischen Daily Mail, Rebecca English, auf Twitter. "Es war sehr ergreifend – und zeigt zugleich, wie viel ihm dieser Moment bedeutet hat."

Meghans Vater, Thomas Markle (74), hatte seine Teilnahme an der königlichen Hochzeit im Mai kurzfristig abgesagt. Er sah sich nach einem Herzinfarkt nicht dazu in der Lage, die lange Reise von Mexiko nach Großbritannien anzutreten. Prinz Harry wendete sich daraufhin an seinen Vater. Prinz Charles sollte die Führung der Braut übernehmen. Der Thronfolger habe laut einer BBC-Dokumentation zum 70. Geburtstag von Charles laut Harry sofort reagiert, wie das US-Magazin People berichtet. Seine Antwort: "Ich mache, was immer Meghan auch braucht und ich bin hier, um euch zu unterstützen."

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Charles und Prinz Harry bei der Royal-Wedding

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Camilla und Hezogin Meghan am Buckingham Palast im Mai 2018

Instagram / Kensingtonroyal Prinz Harry und Herzogin Meghan mit der Familie bei ihrer Hochzeit

