Dates verlaufen oft anders als gedacht. Diese Erfahrung musste auch Chrissy Metz (38) machen. Der This Is Us-Star lebt heute mit dem Komponisten Hal Rosenfeld in einer glücklichen Beziehung, hatte zuvor als Single aber schon früh erste Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Von einer ihrer Verabredungen berichtete Chrissy jetzt und es wird klar: Vergessen wird sie dieses Date nicht mehr – auch wenn es schon vorbei war, bevor es überhaupt begonnen hatte.

"Da war vor Jahren dieser Gentleman... " beginnt Chrissy ihre Erzählung in der Talkshow "Busy Tonight", "also zu einer Zeit, wo man über Online-Dating noch nicht einmal laut reden durfte, wo man sich sagte 'bloß nicht erwähnen', und ich das auch nicht tat, bis heute – also dieser Typ und ich, wir wollten uns treffen. Ich glaube, wir hatten damals auch schon ein oder zwei Fotos getauscht."

"Okay", setzt Chrissy fort, "wir würden uns also zu einer bestimmten Zeit in dieser Bar treffen. Und so bin ich da hin, habe mein Auto geparkt und bin hingeschlendert, und er auch und dann haben wir uns schon gesehen und wussten gleich… nee!" Und Chrissy fügt hinzu: "Wie mussten also keine Zeit verschwenden, wir hatten es ja schon raus. Wir wussten es!" Heute nutzt Chrissy keine Dating-Apps mehr. Es gebe keinen Grund, denn ihre Romanze mit Hal sei "einfach großartig".

SplashNews.com Chrissy Metz nach einer Party in Los Angeles

AdMedia / Splash News Chrissy Metz bei den SAG Awards 2018

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Entertainment Weekly Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Justin Hartley & Chrissy Metz (v.l.)

