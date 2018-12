Yeliz Koc (25) stärkt ihrer BFF den Rücken! Ihre beste Freundin Christina Graß wird in Yeliz' Fußstapfen treten und ab Januar um das Herz des neuen Bachelors Andrej Mangold (31) kämpfen. Natürlich ist die ehemalige Rosenanwärterin Yeliz schon total aus dem Häuschen. Bei vielen Fans der Show scheint Christina aber nicht so gut anzukommen: Sie muss mit einer Menge Hate im Netz klarkommen – zum Glück steht Yeliz ihr aber bei!

In ihrer Instagram-Story kann Yeliz ihr Glück kaum fassen: Ihre Busenfreundin wird bald die gleichen coolen Erfahrungen machen, wie sie vor genau einem Jahr. "Christina mein Schatz, ich würde dich gerade am liebsten in den Arm nehmen und mich mit dir freuen", schwärmte sie. Schon kurze Zeit später war die anfängliche Euphorie aber schon verflogen. Die vielen Hate-Kommentare gegen die ehemalige Miss Norddeutschland bringen Yeliz nämlich zur Weißglut: "Immer dieses Negative. Selbst von erwachsenen Leuten. Was geht denn in eurem Kopf vor, dass ihr über Leute, die ihr nicht kennt, urteilt? Ihr wisst gar nicht, was ihr den Menschen antut."

Ab dem 2. Januar hat Christina aber wohl noch eine Menge Gelegenheit, um auch ihre heftigsten Kritiker von sich zu überzeugen. Dann ist sie nämlich mit 21 anderen Rosenkandidatinnen bei der großen Liebessuche im TV zu sehen.

Instagram / yeliz.koc.official Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

MG RTL D Christina Graß, Bachelor-Kandidatin 2019

