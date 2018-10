Was steckt hinter dem Zusammenbruch von Selena Gomez (26)? Die Sängerin bekam diese Woche eine Panik-Attacke, während sie in einem Krankenhaus wegen einer zu geringen Anzahl von weißen Blutkörperchen behandelt wurde. Ihre Fans machen sich nun Sorgen um die Sängerin und suchen einen Grund für den emotionalen Breakdown ihres Idols. Für sie steht auch bereits fest, wer schuld ist: Hailey Baldwin (21) – die Liebste von Selenas Ex Justin Bieber (24)!

Die Besorgnis vieler Selena-Anhänger verwandelte sich im Netz schnell in einen Shitstorm gegen Hailey: Unter dem neuesten Schnappschuss des Models auf seinem Instagram-Account posteten zahlreiche User Kackhaufen- oder Schlangen-Emojis. Außerdem verfassten sie gehässige Kommentare: "Sei bereit, dass dich Justin jederzeit verlassen könnte, denn seine wahre Liebe ist Selena. Deine Zeit wird kommen", "Du hast Selenas Zusammenbruch provoziert. Bist du jetzt glücklich?" und "Du wirst immer die zweite Wahl bleiben", schrieben nur drei Follower der Blondine.

Zum Glück muss sich Hailey aber nicht nur mit Netz-Hate auseinandersetzen, denn es gibt auch Menschen, die sie in Schutz nehmen. Einer verteidigte sie entsetzt: "Sie verdient es, glücklich zu sein. Ich bin kein Anhänger, aber die meisten klingen, als möchten sie sie wirklich umbringen."

Splash News Hailey Baldwin und Selena Gomez

Getty Images Hailey Baldwin, Model

SMXRF / starmaxinc.com / ActionPress Selena Gomez in Los Angeles

