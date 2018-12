Die einen sind frischvermählt, die anderen bereits Jahrzehnte verheiratet. Und doch wirken alle vier immer noch so verliebt, wie am ersten Tag. Jack Brooksbank (32) und seine Prinzessin Eugenie (28) traten erst Mitte Oktober vor den Traualtar. Bei Topmodel Cindy Crawford (52) und ihrem Gatten Rande Gerber (56) liegt der große Tag schon etwas weiter zurück: Das Paar feierte dieses Jahr seinen 20. Hochzeitstag! Jetzt wurden beide Paare gemeinsam gesichtet – bei einem Doppeldate.

Cindy und Rande waren Anfang der Woche wegen der British Fashion Awards in London, wo ihre Tochter Kaia gerade den Preis als "Model des Jahres" abgeräumt hatte. Der perfekte Anlass für einen gemeinsamen Abend mit Eugenie und Jack. Ganz so ungewöhnlich, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag, ist dieses Doppeldate nicht. Jacks eigene Firma "Jack Brooksbank Limited" vertreibt alkoholische Getränke. Er selbst ist Markenbotschafter für "Casamigos"-Tequila, den Cindys Ehemann Rande 2013 zusammen mit George Clooney (57) auf den Markt brachte. Die Paare kennen sich laut Hello! gut und sind befreundet.

Doch nicht nur Eugenie, auch ihre große Schwester verbrachte ein Wochenende in der Gesellschaft von Topmodels. Prinzessin Beatrice (30) traf sich in New York auf der Berggruen Prize Gala 2018 mit US-Model Karlie Kloss (26).

Getty Images Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber und Presley Gerber bei den British Fashion Awards

Victoria Jones - WPA Pool/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit im Oktober 2018

Getty Images Prinzessin Beatrice und Karlie Kloss in New York

