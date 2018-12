Warum postet sie keine Bilder von ihrem Mann? Moderatorin Anneke Dürkopp (39) ist momentan im sechsten Monat schwanger. Zur Freude ihrer Follower dokumentiert die Blondine ihre Schwangerschaft mit zahlreichen Pics auf ihren Social-Media-Accounts. Eine Person sieht man jedoch nie auf den Bildern: ihren Gatten und Vater ihres Kindes. Gegenüber Promiflash hat die Wetterfee erklärt, warum sie ihren Partner nicht im Netz zeigt!

"Ich habe das mit meinem Mann immer so gesehen, dass ich ihn da heraushalte, weil ich in der Öffentlichkeit bin – er nicht", erklärte sie im Promiflash-Interview beim Pitch Day von "Ideas for Brands" in Hamburg. "Und deswegen habe ich das immer so beibehalten. Wir haben dann auch nicht mehr darüber geredet, aber für mich war das vom Gefühl her genau richtig, das so weiterzumachen." Sie fände es aber okay, wenn Leute das anders machen würden – nur für sie sei es ein Bereich, den sie privat halten wolle.

Das Kind unter ihrem Herzen ist für Anneke ein wahres Wunder, denn die 39-Jährige erlitt in der Vergangenheit vier Fehlgeburten. Ihre aktuelle Schwangerschaft ist jedoch mittlerweile so weit fortgeschritten, dass sie sie in vollen Zügen genießen kann: "Meine Highlights sind natürlich, dass ich den Kleinen spüren kann. Er hat jetzt wirklich so Wach- und Schlafzeiten, die ich immer mitbekomme, das ist wunderschön", schwärmte die Bald-Mama im Gespräch.

Christian Marquardt / ActionPress Anneke Dürkopp, TV-Star

Schulz,Rike/ActionPress Anneke Dürkopp, Wetter-Moderatorin

Schulz,Rike/ActionPress Anneke Dürkopp im sechsten Schwangerschaftsmonat

