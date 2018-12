Wie der Papa, so die Tochter – unter dem Dach von Model Hana Nitsche (32) und ihrem Verlobten Chris Welch scheint es jedenfalls so zu laufen. Am 17. August erblickte endlich das erste gemeinsame Kind des Paares das Licht der Welt. Seitdem hält die frischgebackene Mama ihre Fans über ihren neuen Lebensabschnitt auf dem Laufenden. Von den anfänglichen Startschwierigkeiten in Sachen Elternsein ist auf diesen Schnappschüssen nichts mehr zu sehen!

Auf ihrem Instagram-Account teilt Hana entzückende Bilder des Vater-Kind-Gespanns: Auf Chris' Arm macht es sich ihr Töchterchen so richtig bequem. Von diesem Anblick kann selbst die Dame des Hauses nicht genug bekommen. "Es ist so wunderschön, ihnen beim Kuscheln und Herumalbern zuzuschauen. Mein Herz schmilzt jedes Mal dahin", kommt die 32-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Aber nicht nur das drollige Duo, sondern auch der Vollblutpapi selbst trägt zu Hanas Glücksgefühlsrausch bei.

"Ich bin so dankbar dafür, einen Partner zu haben, der so einen tollen Vater für unser kleines Mädchen abgibt. [...] Danke, dass du ihr Held bist", ist die Brünette in der Bildunterschrift ganz gerührt. Obwohl die beiden offenbar erst in die neue Rolle hereinwachsen mussten und noch immer jeden Tag neue Dinge lernen, sei ihr Nachwuchs ein glückliches Baby – was sie in der emotionalen Widmung nicht zuletzt ihrem Verlobten zuschreibt.

