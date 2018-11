Hana Nitsches (32) neue Mama-Rolle macht ihr ganz schön zu schaffen! Im August wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin zum ersten Mal Mutter und seitdem hält sie ihr Töchterchen ganz schön auf Trab. Erst bat sie ihre Community ganz verzweifelt um Rat, als ihr Baby einfach nicht einschlafen wollte. Ihr Verlobter Chris Welch scheint dabei keine allzu große Hilfe zu sein. Im Netz machte die frischgebackene Mutter ihrem Ärger darüber nun ausgiebig Luft.

Bahnt sich da etwa eine handfeste Beziehungskrise an? Während sich Hana am späten Sonntagabend darum bemühte, ihr Kind endlich schlafen zu legen, verbrachte der Papi den Abend vorm TV – und zwar unüberhörbar. "Es ist längst Schlafenszeit und ich habe ihn schon ins Wohnzimmer geschickt, weil er im Schlafzimmer bei voller Beleuchtung laut redete und Fußball schaute", schimpfte die Beauty in ihrer Instagram-Story. Viel half dieser Umzug leider nicht. Die süße Maus sei erneut aufgewacht, weil der Fernseher noch immer zu laut gewesen sei, er laut gelacht und zu allem Überfluss auch noch das Telefon geklingelt habe. Für die 32-Jährige ist das zu viel des Guten. "Mama ist stinksauer", schrieb sie wenig später.

Aber trotz stressiger Momente und akutem Schlafmangel genießt Hana ihr Familienglück in vollen Zügen. Erst kürzlich postete sie ein süßes Bild mit ihrem Töchterchen und ihrem Schatz. "Manchmal muss ich mich immer noch kneifen, weil ich nicht glauben kann, dass ich tatsächlich meine eigene kleine Familie habe", kommentierte sie die Aufnahme.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche mit ihrer Tochter

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihre Tochter, 2018

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und Chris Welch mit ihrer Tochter

