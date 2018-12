Pikante Details über Hollywood-Star Tom Cruise (56)? Mit ihrer Autobiografie möchte US-Superstar Cher (72) nach den Charts nun die Bestsellerlisten stürmen. Und die 72-jährige hat einiges zu erzählen, immerhin blickt sie auf eine über 50-jährige Karriere als Sängerin, Schauspielerin, Mode-Ikone und Unternehmerin zurück. Und auch an Liebesgeschichten scheint es ihr nicht zu mangeln. Auch Tom Cruise sei darunter, doch dem könnte das unangenehm werden.

Die beiden hatten in den 80er Jahren etwas am Laufen. Und Tom scheint es so gar nicht zu gefallen, dass die Sängerin mit pikanten Details über ihre Liaison auspacken könnte. Er hatte bis jetzt in der Öffentlichkeit vermieden, genaueres darüber preiszugeben. Ein Insider verriet nun dem britischen Mirror, dass es dem "Top Gun 2"-Star wohl tatsächlich etwas unangenehm sei: "Jeder wusste, dass er nicht glücklich darüber war – es scheint ein heikles Thema zu sein." Cher und Tom lernten sich 1985 auf der Hochzeit von Madonna (60) und Sean Penn (58) kennen, berichtet der Mirror. Doch die Sängerin verriet auch, dass sie mit Toms Scientology-Glauben nicht zurechtkam. Dennoch bezeichnet sie den Schauspieler als einen ihrer fünf besten Liebhaber.

Mit der Veröffentlichung könnte es jedoch noch eine Weile dauern. Angesprochen auf ihre Autobiografie verrät die Pop-Ikone: "Ich habe gerade den Vertrag gemacht, aber ich habe keinen Zeitrahmen. Es wird eine Weile dauern, da ich viel zu erzählen habe."

Shannon Finney/Getty Images Tom Cruise bei der Premiere von "Mission: Impossible - Fallout"

Ethan Miller/Getty Images Cher bei den Billboard Music Awards in Las Vegas 2017

Brandon Voight / Splash News Tom Cruise bei der Premiere von "Die Mumie" in Sydney

