Was für eine Powerfrau! Cher ist 72 Jahre alt und hat eine beeindruckende Laufbahn hinter sich. Ihr erstes Studioalbum veröffentlichte sie im Jahre 1965 – ihr aktuelles Album "Dancing Queen" ist die stolze Nummer 27. Einen Grund für den wohlverdienten Ruhestand sieht die Pop-Ikone darin offenbar noch lange nicht. Denn im Herbst 2019 geht sie auf große Europa-Tour – und kommt nach 15 Jahren endlich auch wieder einmal nach Deutschland!

Fünf Konzerte wird sie hierzulande im nächsten Jahr im Rahmen ihrer "Here We Go Again"-Tour geben. In Berlin (26.09., Mercedes-Benz Arena), München (03.10., Olympiahalle), Köln (05.10., Lanxess Arena), Mannheim (11.10., SAP Arena) und Hamburg (13.10., Barclaycard Arena) wird Cher zu sehen sein. Und das vor etwa 15.000 bis 18.000 Zuschauern, wenn die Hallen ausverkauft sein werden. Der Online-Kartenverkauf startet am 12. Dezember um 10 Uhr bei Eventim. Wer will und eine weite Reise in Kauf nehmen möchte, kann ihr schon Anfang des Jahres in den USA zujubeln: Dort tourt sie nämlich von Januar bis Mai durch die Bundesstaaten ihres Heimatlandes.

Eine echte Auszeit hat sich die Pop-Ikone in ihrer Karriere nicht gegönnt. Obwohl sie sich in der Vergangenheit mal eine musikalische Pause nahm, hat sich die Sängerin in dieser Zeit als Schauspielerin etabliert – und 1988 für "Mondsüchtig" sogar einen Oscar gewonnen.

Ethan Miller/Getty Images Cher bei den Billboard Music Awards in Las Vegas 2017

Frazer Harrison / Getty Images for AFI Schauspielerin und Sängerin Cher

Getty Images Cher beim Woman's March "Power to the Polls" in Las Vegas im Januar 2018

