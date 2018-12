Einsicht beim Profi-Wrestler! John Cena (41) hat sich neben seiner WWE-Karriere ein gewinnbringendes zweites Standbein als Schauspieler aufgebaut. Er spielte bisher unter anderem in "Dating Queen" und "Sisters" mit. Auch in dem Action-Film "Bumblebee", der bald in den Kinos anläuft, spielt John eine gewichtige Rolle. Seinen Wrestling-Kollegen Dwayne "The Rock" Johnson (46) hatte er einst harsch für dessen Schauspielkarriere kritisiert. In einem Interview entschuldigt sich John nun bei ihm.

Auf der Promo-Tour zu seinem neuen Film wurde der 41-Jährige in Kanada von WSVN-TV auf seine vergangene Kritik an Dwayne angesprochen und erklärte: "Ich hatte einen selbstsüchtigen Tunnelblick bei diesem Streit mit Dwayne, würde ich sagen. Ich tat alles, was ich konnte, um ihn wieder zurück in die WWE zu bekommen. Gott sei Dank hat er es gehört, denn wir wurden deswegen bestens durch seine Auftritte unterhalten!"

John gestand außerdem, dass seine Sicht falsch war: "Es tut mir leid, ich lag falsch. Ich habe das aus Ignoranz gesagt. Wer einen Film dreht, darf nebenbei nichts anderes machen. Damals war ich nicht im Film-Business. […] Ich habe Dwayne Johnson vieles, was ich in der WWE und der Filmbranche erreicht habe, zu verdanken." Dwayne ebnete den Weg für Wrestler nach Hollywood – mit überragendem Erfolg. Laut Forbes war The Rock mit einem Verdienst von umgerechnet 56,6 Millionen Euro der bestbezahlte Schauspieler im Jahr 2016.

Getty Images John Cena bei einer Awardshow in Los Angeles

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson und John Cena 2011 bei einer Pressekonferenz

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson auf einer Filmpremiere in London

