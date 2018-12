Was für ein Liebesbeweis an Chrissy Teigen (33)! Das Model genießt aktuell das Familienglück mit Ehemann John Legend (39), Tochter Luna (2) und Sohnemann Miles. Doch auch mit ihren eigenen Eltern pflegt die 33-Jährige ein sehr gutes Verhältnis und teilt in sozialen Netzwerken immer wieder Bilder aus dem gemeinsamen Leben. Zu ihrem Geburtstag gab es eine ganz besondere Überraschung: Chrissys Vater Ron ließ sich ihr Abbild tätowieren!

"Mein Vater hat sich zu meinem Geburtstag ein Tattoo von mir stechen lassen", schreibt die 33-Jährige auf ihrem Instagram-Profil und zeigt einen Schnappschuss, auf dem ihr Vater lachend mit dem Tätowierer Mark Mahoney zu sehen ist. Chrissys Fans und andere Celebrities, darunter auch Gwen Stefani (49), können es in den Kommentaren kaum glauben – aber tatsächlich prangt auf dem linken Arm ihres geliebten Vaters nun das Gesicht des schönen Models.

Für das besondere Tattoo ließ Papa Ron keinen Geringeren als Mark an seine Haut. Der bekannte Tattoo-Artist ist der Besitzer des Shamrock Social Club und befindet sich in bester Lage auf dem berühmten Sunset Boulevard in Hollywood. Während seiner Zeit in Los Angeles ließen sich eine ganze Reihe von Stars von seiner Nadel verschönern – unter anderem Britney Spears (37), David Beckham (43), Lady Gaga (32) und Rihanna (30).

Instagram / chrissyteigen Mark Mahoney und Chrissy Teigens Dad Ron Teigen Sr. im Tattoo-Studio

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

SplashNews.com Chrissy Teigen in New York

