Erst im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass Taylor Swift (28) wieder in festen Händen ist. Joe Alwyn (27) hat das Herz der Sängerin im Sturm erobert. Anders als in der Vergangenheit macht TayTay aus ihrer neuen Beziehung aber bis heute ein großes Geheimnis. Offiziell wurde die Liebe der Musikerin und des Schauspielers nie bestätigt – Schnappschüsse der beiden lassen aber keinen Zweifel daran, wie glücklich sie sind. Auch aktuelle Fotos zeigen: Taylor und Joe so verliebt!

Momentan tourt der Weltstar mit seiner "Reputation"-Tour durch Amerika. Auf Zeit mit ihrem Liebsten, der in England lebt, will Taylor aber trotzdem nicht verzichten. Paparazzi entdeckten die schöne Blondine und den Hottie jetzt bei einer romantischen Date-Night in London: Hand in Hand schlenderten die Turteltauben aus einem Restaurant. Lange können die 28-Jährige und ihr Schatz die Zweisamkeit allerdings nicht genießen: Schon am Samstag soll Taylor laut Just Jared schon wieder auf der Bühne in Nashville in Tennessee stehen.

Zwischen der "Look What You Made Me Do"-Interpretin und dem 27-Jährigen soll es sogar so gut laufen, dass Joes Kumpels schon Witze darüber machen, dass TayTay schon quasi bei ihm eingezogen sei – schließlich habe sie keine eigene Wohnung, wenn sie ihn in Großbritannien besucht. Ein gemeinsames Liebesnest müsse aber trotzdem noch warten. "Sie und Joe sind noch nicht ganz bereit für diesen nächsten Schritt!", verriet der Insider gegenüber The Sun.

247PAPS.TV / Splash News Joe Alwyn und Taylor Swift vor dem Madison Square Garden

Pascal Le Segretain/Getty Images for Chopard Joe Alwyn beim Filmfestival in Cannes

Angela Weiss/AFP/Getty Images Taylor Swift beim Z100's iHeartRadio Jingle Ball 2017 in New York City

