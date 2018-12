Seit über sieben Jahren sind sie kein Paar mehr, doch noch immer scheint eine gute Freundschaft zwischen ihnen zu bestehen! Das zeigen neueste Fotos von Multitalent Jennifer Lopez (49) und Sänger Marc Anthony (50) bei einem Treffen zusammen mit ihren gemeinsamen Zwillingen Emme (10) und Max (10). Auf den Bildern klar zu erkennen: Die 49-Jährige und ihr Ex-Mann sind noch immer ganz vertraut miteinander.

Die von der Daily Mail veröffentlichten Pics zeigen Jennifer und Marc am Donnerstag in Miami. Offenbar hatten sie gemeinsam etwas mit ihren Kids unternommen. Das Interessante: Der Vater der beiden Zehnjährigen küsste nicht nur seine beiden Kinder zur Verabschiedung liebevoll, er schenkte auch seiner Ex-Frau eine dicke Umarmung. Die Bilder lassen kaum einen Zweifel daran, dass diese herzliche Geste ein gewohnter Umgang für das Ex-Ehepaar ist. In der Vergangenheit betonten beide bereits mehrfach, dass sie auch nach ihrer Trennung weiterhin eine tiefe Freundschaft verbinde.

Nach der Ehe mit Jen war Marc mit dem Model Shannon de Lima verheiratet, doch nach zwei Jahren ging auch diese Ehe in die Brüche. Der Sänger hat insgesamt sechs Kinder. J.Lo ist derzeit glücklich mit Baseballspieler Alex Rodriguez (43), der ebenfalls zwei Kinder mit in die Beziehung bringt. Zuletzt zeigte Jennifer ihre Patchwork-Familie auf Instagram beim Weihnachtsbaumschmücken. Dazu schrieb sie: "Diese Jahreszeit. Die besten Zeiten sind die, gemeinsam mit diesen Kleinen."

MediaPunch/face to face/ActionPress Jennifer Lopez und Marc Anthony in Miami

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kids Emme und Maximilian

Instagram / arod Alex Rodriguez, Jennifer Lopez und ihre Kinder

Instagram / jlo Alex Rodriguez, Jennifer Lopez, Marc Anthony mit ihren Kindern



