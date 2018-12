Udo Lindenberg (72) ist bereits seit über 40 Jahren im Musikgeschäft und mit Sicherheit einer der bekanntesten und erfolgreichsten Künstler Deutschlands. Neben all den Höhepunkten seiner Karriere gab es aber auch immer wieder Abstürze – oft in Verbindung mit Alkohol. In seiner schlimmsten Phase ist der Panikrocker nach eigenen Angaben zehnmal pro Jahr im Krankenhaus gewesen; einen Rausch mit 4,7 Promille im Blut hat er nur knapp überlebt. Nun hat der Rocker seine Sucht aber anscheinend besiegt.

Wie hat Udo es geschafft, nüchtern zu werden? In einem Interview mit Focus verrät der Musiker, er habe eine Verabredung mit sich selbst getroffen. Erst habe er sich die Frage gestellt: "Was gewinne ich dafür, wenn ich nicht mehr trinke?" Die Antwort war schnell gefunden: "Eine bessere Option. Die Bühne, geile Musik machen, wieder gut aussehen. Und dann läuft wieder alles." Udo sei sich aber bewusst, dass nicht jeder eine bessere Option in Aussicht hat: "Ich wünschte, jeder Mensch hätte die Möglichkeit, so einen Deal zu machen. Denn du musst ja, wenn du auf Droge bist, was Besseres finden als die Droge."

Obwohl er dem Alkohol nicht komplett abgeschworen habe, werde Udo sich nicht mehr betrinken, betont er im Interview: "Die Knete kommt, Frauen kommen, Männer kommen, alles ist fantastisch. Das ist echt ein Rock’n’Roll-Leben, aber eben ohne diese Mengen."

Getty Images Udo Lindenberg auf der "Keine Panik!"-Tour im Mai 2016

Christian Marquardt/Getty Images Udo Lindenberg

Christof Koepsel / Getty Images Udo Lindenberg bei seiner "Keine Panik"-Tour 2016

