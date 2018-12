Hat Willi Herren (43) seine Frau Jasmin etwa doch nicht geschlagen? Der Schlagersänger sorgte Anfang der Woche für heftige Negativschlagzeilen. Nachdem Jasmin ihn in einem Stripclub erwischt hatte, soll es einen schlimmen Streit gegeben haben – woraufhin Willi seiner Frau angeblich eine blutige Lippe geschlagen hat. Jetzt meldet sich Jasmin allerdings mit einer überraschenden Nachricht zu Wort: Sie behauptet, die Prügelei habe es nie gegeben!

Im Interview mit RTL beschreibt die Blondine den Vorfall auf einmal völlig anders: "Willi hat mich nicht geschlagen." Den Streit vor dem Stripclub habe es zwar gegeben, dabei sei allerdings sie gewalttätig geworden und nicht ihr Mann. "Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben und er hat den Arm hochgezogen, es war ein Handgemenge. Dabei hat er mich an der Lippe erwischt und ich habe geblutet", erklärt Jasmin. Auch die angeblichen Augenzeugen habe es nie gegeben. Die Polizei, die das Ehe-Drama schließlich beendet hat, will die Mallorca-Auswanderin selbst gerufen haben, um ihrem Willi einen Denkzettel zu verpassen. Die Beziehung der beiden sei aber absolut intakt: "Gewalt war bei Willi und mir nie ein Thema und wird auch keines mehr sein."

Bei Willi klang das ganze heute früh allerdings noch etwas anders. Seinen angeblichen Ausraster hatte er unter starkem Alkoholeinfluss. Daher startete er vor wenigen Tagen eine intensive Therapie in einer Kölner Klinik. Von dort erklärte er heute Morgen in einem Guten Morgen Deutschland-Telefoninterview, wie sehr er diesen Vorfall bereut: "Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Ich will endlich wissen, was mit mir los ist. Ich will wissen, warum ich austicke."

Instagram / Jasminjenewein Jasmin Jenewein und Willi Herren

Instagram / williherren Jasmin Jenewein und Willi Herren

Instagram / williherren Willi Herren, Partysänger

