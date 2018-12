Eine Kindheit als Zwilling hat ihre Vorteile: Beide Geburtstagsfeten fallen auf einen Tag und so kann man die Eltern leicht überzeugen, es so richtig krachen zu lassen. Das scheint auch Prinz Jacques (4) und Prinzessin Gabriella (4) aus Monaco zu ihrem vierten Geburtstag absolut geglückt zu sein. Die Sprösslinge von Fürstin Charlène (40) und Fürst Albert II. (60) durften sich mit ihren Gästen am Montag unter anderem über eine aufregende Spiderman-Party freuen. Selbst die Feuerwehr kam noch auf Stippvisite vorbei – eine richtige Superhelden-Party!

"Was für ein Spaß auf unserer Party! Dank an unsere Feuerwehrmänner für den Überraschungsbesuch. Unsere wahren Helden", schrieb Charlène zu ihrer Bildergalerie auf Instagram und machte noch einmal klar: "Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella werden heute vier Jahre alt." Das ist auf ihren Party-Bildern dann auch nicht zu übersehen: Die Zwillings-Geschwister zeigten sich freudestrahlend beim Feiern ihres Ehrentages. Und so ging es mal gemeinsam auf die lange Feuerwehrleiter, mal posierten sie mit einem großen Spiderman (samt Weihnachtsmütze) und dann ging es noch in den bunt dekorierten Festsaal zum Kuchenessen.

Den Followern der Fürstin gefällt es! Sie spendieren Lob und natürlich auch Glückwünsche. "Die süßesten Zwillinge aller Zeiten", schrieb ein Bewunderer und ein anderer: "Zwei wundervolle Kinder. Er sieht aus wie die Mama, und sie wie der Vater."

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco an ihrem vierten Geburtstag

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco an ihrem vierten Geburtstag

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco an ihrem vierten Geburtstag

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco an ihrem vierten Geburtstag

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco an ihrem vierten Geburtstag



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de