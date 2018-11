Ihr Anblick verzückte den ganzen Stadtstaat! Prinz Jacques (3) und Prinzessin Gabriella (3) sind der zuckersüße Kern der monegassischen Fürstenfamilie. Die Zwillinge von Fürstin Charlène (40) und Fürst Albert II von Monaco (60) sind ein Herz und eine Seele und halten das Paar mit ihrer lebhaften Art stets auf Trab. Zum Nationalfeiertag traten die beiden dreijährigen Blondschöpfe nun mit ihren Eltern vor das Volk und begeisterten mit einem niedlichen Auftritt!

Zu den Feierlichkeiten am vergangenen Montag fand erst einmal ganz traditionell ein Gottesdienst in der Kathedrale St. Nicholas statt. Anschließend betrat die vierköpfige Familie den Balkon des Fürstenpalastes und grüßte das Volk. Dabei waren die Blicke der jubelnden Menschen vor allem auf die strahlenden Monaco-Twins gerichtet. In einem roten Kleid, mit zwei weiße Schleifchen in den Haaren, trat Gabriella vor die Menge. Brüderchen Jacques – gekleidet in einen dunkelblauen Anzug – wich ihr währenddessen nicht von der Seite.

Erst vor zwei Monaten hatten die Twins ihren ersten Tag in der Vorschule. Mama Charlène hielt diesen besonderen Tag mit einem Schnappschuss fest, den sie auf Instagram postete. Hättet ihr gedacht, dass die beiden Blondschöpfe mittlerweile schon drei Jahre alt sind? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

Anzeige

Getty Images Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques auf dem Balkon des Palastes

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de