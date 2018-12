Heino (80) ist nicht zum ersten Mal Ehemann! Seit fast 40 Jahren ist der Schlagersänger mit seiner Frau Hannelore verheiratet. Die ist jedoch nicht die einzige Gattin im Leben des Musikers. Im Alter von zarten 20 Jahren gab der Musiker seiner ersten großen Liebe Henriette Heppner das Jawort. Kurz nach der Hochzeit wurden sie Eltern eines Sohnes, ihre Ehe dauerte sechs Jahre. Über ein halbes Jahrhundert nach der Trauung 1958 ist sich das ehemalige Pärchen wieder begegnet!

In ihrer Heimatstadt Düsseldorf ließen Henriette (Henny) und Heino ihre Jugend noch einmal Revue passieren. Im Interview mit Bild berichtet Henny, dass sie den Sonnenbrillen-Träger als Teenager in der Nachbarschaft kennengelernt habe: "Er war zwar nicht mein Traumtyp, aber er war immer nett und lustig. Da habe ich mich irgendwann in ihn verliebt", gesteht die 77-Jährige. Dann wurde geheiratet – für den Sänger rückblickend viel zu früh. "Ich war 20 und Henny 18. Unsere Mütter mussten für unsere Ehe sogar noch mit ihrer Unterschrift ihr Einverständnis geben", verrät der Blondschopf. Die gemeinsame Zeit sei dennoch schön gewesen, wenn auch nur von kurzer Dauer.

Ihr gemeinsamer Sohn Uwe sei kein Wunschkind gewesen. "Die Pille gab es ja damals noch nicht. Aber als wir Uwe dann nach seiner Geburt in den Armen hielten, haben wir beide uns sowas von gefreut", erzählt Henny. 1962 verlangte sie die Scheidung, zwei Jahre später war die Ehe offiziell beendet und der Nachwuchs blieb bei Heinos Mama Franziska. 1965 schritt der gelernte Bäcker mit seiner zweiten Ehefrau Lilo vor den Traualtar. Diese Ehe hielt bis 1978.

