Schwebt Stephen Bear (28) schon bald im Papa-Glück? In der Vergangenheit war das britische TV-Gesicht in Sachen Liebe vom Pech verfolgt: Seine Beziehung zu Geordie Shore-Star Charlotte Crosby (28) endete in einem bösen Rosenkrieg und auch seine Liaison mit Ellie O'Donnell zerbrach nach rund einem Jahr. Davon will sich Stephen aber nicht unterkriegen lassen: Er plant jetzt eine Drillingsadoption – auch ohne Frau an seiner Seite.

In seiner Instagram-Story teilte der Reality-Hottie seine Gedanken mit seinen Followern: "Ich habe mich in der letzten Zeit ziemlich niedergeschlagen gefühlt und mit jedem Mädchen, das ich getroffen habe, hat es nicht funktioniert." Sein Kinderwunsch ist kein Geheimnis, nun scheint der 28-Jährige seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen: "Ich denke darüber nach, Zwillinge zu adoptieren. Ich denke, ich wäre ein toller Dad." Kurz darauf warf er diesen Plan schon wieder um. "Ich werde Drillinge adoptieren. Im neuen Jahr, ich werde drei Jungs haben", teilte Stephen mit. Auf wilde Partys will er aber nicht verzichten – er sei sich sicher, dass er genug helfende Hände habe, die sich dann um die Kinder kümmern könnten.

Offiziell hat Stephen seine Partnerin fürs Leben noch nicht gefunden – hat sich das mittlerweile geändert? Nach einem angeblichen Comeback mit Ellie kamen auch kurzzeitig Hochzeitsgerüchte auf. In einer aktuellen Instagram-Story dekoriert der "Just Tattoo Of Us"-Star allerdings eine Wohnung mit Weihnachtsschmuck mit einer unbekannten Dunkelhaarigen – mit der er nach getaner Arbeit auch kuschelte.

Instagram / stevie_bear Reality-Stars Stephen Bear und Charlotte Crosby via Instagram

Getty Images Stephen Bear bei einem Event in London

Instagram / stevie_bear Ellie O'Donnell und Stephen Bear

