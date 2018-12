Der Babybauch-Hate gegen Herzogin Meghan (37) stößt auf Unverständnis! Am Montag hatte die Schwangere mit einem Überraschungsauftritt bei den British Fashion Awards für Aufsehen gesorgt. Fotos, auf denen die werdende Mutter ihre Rundung festhält, riefen fiese Kommentare hervor – Kritiker werfen Meghan vor, ein völlig übertriebenes Verhalten an den Tag zu legen. Doch ein Großteil der Promiflash-Leser hat für Anfeindungen dieser Art nichts übrig!

"Wir haben verstanden, dass du schwanger bist!" Solche Äußerungen brachen über die 37-Jährige herein, nachdem die Bilder der Preisverleihung im Netz veröffentlicht worden waren. Im Promiflash-Voting kristallisierte sich schnell heraus, dass diese Stimmen nicht in der Mehrzahl sind. 66,7 Prozent von 14.305 Lesern können die Kritik an Meghans Streicheleinheiten überhaupt nicht nachvollziehen! Dagegen glaubt ein Drittel der User, dass sich die ehemalige Schauspielerin in den Mittelpunkt drängen möchte.

In den Kommentaren machen einige ihrem Unmut über den Babybauch-Diss Luft. "Was ist denn das für ein Quatsch? Die Frau wird das erste Mal Mama und freut sich auf ihr Baby. Die darf ihren Bauch streicheln, so oft sie das möchte, das ist gut und fördert die Bindung", schrieb eine Nutzerin. Ähnlich sehen es Experten – und nicht zuletzt hat es mit Sicherheit eine beruhigende Wirkung auf die Gattin von Prinz Harry (34).

Getty Images Herzogin Meghan bei den Fashion Awards in London im Dezember 2018

Getty Images Herzogin Meghan mit Rosamund Pike bei den Fashion Awards im Dezember 2018 in London

Getty Images Herzogin Meghan im November 2018

