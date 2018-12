Was Herzogin Meghans (37) Babybauch-Kritiker wohl dazu sagen? Am Montagabend enterte die werdende Mutter unangekündigt die Bühne der British Fashion Awards in London, um eine Auszeichnung zu überreichen. Während die Fans ihren Überraschungsauftritt feierten, wurden auch hämische Stimmen laut, die Meghans öffentliche Streicheleinheiten für ihre Kugel als nervige Inszenierung verhöhnen. Ein Video zeigt nun jedoch, dass die Schwangere womöglich nicht allein aus Emotionen heraus gehandelt hat – sondern einfach, weil ihr Baby getreten hat!

Eine Twitter-Userin teilte den Clip kurz nach der Preisverleihung im Netz. Zu sehen ist Meghan, die gerade der Dankesrede ihrer Brautkleid-Designerin Clare Waight Keller (48) lauscht und die Hände auf dem Bauch liegen hat. Plötzlich wirkt die Frau von Prinz Harry (34) überrascht, schließt kurz die Augen und platziert ihre Hände auf der Wölbung unter ihrem schwarzen Kleid. "Sie hat den Tritt gespürt. Jetzt kann sich bitte jeder wieder abregen darüber, dass sie ihren Bauch festhält", schrieb die Nutzerin, die das Video veröffentlicht hat.

Der Royal-Nachwuchs ist anscheinend schon richtig aktiv – eine Vorstellung, die anderen Twitterern gefällt. "Wie süß, Baby Sussex wollte Mommy den Moment im Rampenlicht nicht alleine gönnen", kommentierte ein Follower. Andere forderten die Hater auf, Meghan doch etwas schonender zu behandeln. Immerhin sei sie gerade zum ersten Mal schwanger und erlebe die damit verbundenen Momente als Premiere.

