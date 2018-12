Daniel Lott klärt endlich auf, was es mit dem heimlichen Date mit Nadine Klein (33) auf sich hat! Erst vor wenigen Stunden hatte Promiflash ganz exklusiv Bilder erhalten, die den Hottie und seine ehemalige Bachelorette beim Kaffeetrinken in München zeigen – und zwar supervertraut und verkuschelt. Für die Fans war anschließend klar: Zwischen dem Rosenfinalisten und der Masterstudentin geht wieder etwas. Jetzt äußerte sich auch Daniel – und erklärte, was es mit dem mysteriösen Treffen auf sich hatte!

Promiflash traf den Ingenieur beim Sugarverse Pressday in München und stellte ihn zur Rede. Bei der Nachfrage, wie es zum geheimen Date mit seiner Verflossenen gekommen sei, geriet selbst der sonst so selbstbewusste Strahlemann ins Stocken: "Ja, wir haben uns getroffen in München tatsächlich. Es gab noch ein, zwei offene Fragen zu dem ganzen Thema, die haben wir geklärt, und ansonsten alles cool zwischen uns!", erläuterte er dann mit einem Grinsen. Die Reunion habe in einem Café stattgefunden – worüber genau sie besprochen hatten, wollte er jedoch nicht ausplaudern: "Einfach paar grundlegende Fragen, über die Entscheidung, wie es ihr geht, was sie macht!"

Schaut man sich die Bilder jedoch an, sieht das ganz und gar nicht nach "ein, zwei Fragen klären" aus: Intensiv unterhalten sich die Wahl-Berlinerin und Mister Schwaben, halten sich auf einem weiteren Schnappschuss sogar eng umschlungen im Arm. Denkt ihr, dass es sich bei dem Rendezvous der beiden um ein Date oder einen freundschaftlichen Kaffee gehandelt hat? Stimmt unten ab.

Promiflash Bachelorette Nadine Klein und Ex-Kandidat Daniel Lott bei einem Treffen im Dezember 2018

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, "Die Bachelorette"-Finalist 2018

Promiflash Nadine Klein und Daniel Lott bei einem Treffen im Dezember 2018

