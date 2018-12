Müssen sich die Sturm der Liebe-Fans von einer geliebten Figur verabschieden? Die Rede ist von Tobias Ehrlinger (Max Beier, 25)! Dabei lief es für den Mechaniker gerade so gut am Fürstenhof: Er kam wieder mit seinem Freund Boris Saalfeld (Florian Frowein, 30) zusammen, nachdem dessen Vater Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 55) versucht hatte, die beiden auseinander zu bringen. Doch nun der Schock: In der Vorschau der Telenovela sieht man, dass Tobias im Krankenhaus landet!

Der Grund für seinen Klinikaufenthalt: Dem Cousin von Romy Ehrlinger (Désirée von Delft, 33) wird Gift verabreicht – daraufhin passiert das Unglück. "Tobias hat einen schlimmen Unfall mit dem Motorrad und schwebt danach in Lebensgefahr. Es warten dramatische Szenen auf die Fans, vor allem für die Boris- und Tobias-Anhänger", bestätigte ein Sprecher der ARD gegenüber Promiflash. Der Unfall des 25-Jährigen schockt besonders seinen Freund Boris, der in großer Sorge um seinen Liebsten an dessen Krankenhausbett wacht. Aber wie schlimm steht es wirklich um den verunglückten Hotelangestellten?

+++Achtung, Spoiler!+++

Welche Schäden Max' Charakter davonträgt, auf diese Antwort müssen sich die Zuschauer noch gedulden. Nur so viel lässt sich sagen: In der Vorschau erfährt man, dass der Bartträger nach dem Unfall nicht stirbt, sondern nach langem Bangen wieder zu sich kommt. Guckt ihr "Sturm der Liebe"? Stimmt ab!

ARD / Christof Arnold Paulina Hrobatschk und Max Beier, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD / Christof Arnold Erich Altenkopf und Max Beier in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Max Beier spielt Tobias Ehrlinger bei "Sturm der Liebe"

