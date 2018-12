Für Anna Heiser beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt: Nicht nur, dass die einstige Bauer sucht Frau-Bewerberin Ehefrau ist – die gebürtige Polin ist nun auch zu ihrem Gatten, Bauer Gerald, nach Namibia gezogen. Ab jetzt verbringt das Paar jeden Tag gemeinsam auf Geralds Farm und muss sich nun auch im Alltag aufeinander einstellen. Das scheint den beiden verliebten Turteltauben jedenfalls nicht schwer zu fallen!

Mit der lästigen Fernbeziehung ist ab sofort Schluss! Seitdem Anna nach Afrika ausgewandert ist, können sich die zwei unzählige Stunden im Flugzeug sparen: "Alles ist anders. Wir freuen uns einfach immer noch jeden Tag, dass wir nun zusammenwohnen und nicht mehr darüber nachdenken müssen, wann sehen wir uns das nächste Mal, wann fliegt wer wohin", erklärte Gerald im Interview mit Bunte.

Annas Hab und Gut wurde mittlerweile in Containern nach Afrika verschifft, auf Geralds Farm fühlt sie sich jetzt richtig zu Hause. So sagte sie in dem Interview: "Ich finde, erst jetzt führen wir so richtig eine Beziehung, weil wir einfach immer zusammen sein können und zum ersten Mal einen gemeinsamen Alltag haben."

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / flashed by micky Landwirt Gerald Heiser

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Mann Gerald

