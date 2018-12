Taylor Swift (29) fährt schwere Geschütze auf! In den vergangenen Jahren hatte die Sängerin immer wieder mit angsteinflößenden Stalkern zu kämpfen – zwei von ihnen hatten sogar versucht, in das Haus des Weltstars einzudringen. Um sich auf ihren Konzerten vor solchen Menschen zu schützen, testete TayTay nun etwas, das nicht jedem Fan gefallen dürfte: Bei einem Gig kam ein Gesichtsscanner zum Einsatz!

Wie Rolling Stone berichtet, soll bei Taylors Performance am 18. Mai dieses Jahres die Technik getestet worden sein. Im Rose Bowl Stadium in Pasadena soll ein Kiosk aufgebaut worden sein, auf dessen Bildschirm Highlights der Proben gezeigt wurden. Wer sich das angeschaut habe, sei ungefragt von den Kameras erfasst worden. "Jeder, der vorbeikommt, stehen bleibt und es anstarrt, startet den Beginn der Software", erklärte Mike Downing, Chief Security Officer des Unternehmens, das den Kiosk entwickelt hat. Das Material sei dann an eine private Sicherheitsfirma in Nashville weitergeleitet und dort mit der Datenbank von bekannten Stalkern abgeglichen worden – was in den USA nicht illegal ist.

Erst im April war ein Mann in Taylors Anwesen eingebrochen und hatte sich in ihr Bett gelegt. Vor wenigen Tagen musste sich Roger Alvarado für seine Taten vor Gericht verantworten. Laut TMZ habe er sich des Einbruchs mit krimineller Absicht schuldig erklärt – und muss für sechs Monate ins Gefängnis. Seine Haftstrafe soll Roger in wenigen Tagen antreten.

WENN.com Taylor Swifts Anwesen in Beverly Hills

Michael Loccisano / Getty Images Taylor Swift, US-amerikanische Musikerin

WENN.com Taylor Swift bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

