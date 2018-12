Bestätigt Evelyn Burdecki (30) nun etwa ihre Teilnahme am kommenden Dschungelcamp? Seit Monaten halten sich die Spekulationen über eine erneute Reality-TV-Teilnahme der Blondine: Nach Der Bachelor, Promi Big Brother und Bachelor in Paradise soll die Rheinländerin im Januar zwischen Kakerlaken und Spinnen um die Urwald-Krone kämpfen wollen. Evelyn stritt das zuletzt immer wieder ab – doch ein neuer Post der Kuppelshow-Kandidatin wirkt nun wie eine Zusage!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Evelyn einen Schnappschuss, der sie gedankenverloren am Strand zeigt. Das Bild versah die 30-Jährige mit dem Kommentar: "Habe gebucht. Erzähle euch bald mehr!" Meint die sympathische Quasselstrippe damit etwa ihre Flüge nach Australien? Schließlich fliegen die Promis bereits Anfang des Monats an die Goldküste, bevor die Sendung am 11. Januar startet. Auch die mysteriöse Geheimniskrämerei könnte die sonst so offenherzige Düsseldorferin verraten.

Sollte Evelyn tatsächlich im Dschungelcamp mitmischen, dürfte sie sich auf ein unangenehmes Zusammentreffen gefasst machen: Auch ihr "Bachelor in Paradise"-Kollege und Ex-Freund Domenico De Cicco soll in wenigen Wochen am Lagerfeuer sitzen.

Andre Mischke/ActionPress Evelyn Burdecki bei der Fashion Week in Berlin

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Kandidatin bei "Bachelor in Paradise" 2018

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

