Am 11. Januar soll es wieder so weit sein! Für ein Dutzend deutsche Promis heißt es wieder: ab in den australischen Urwald. Die Kandidaten für das Dschungelcamp hält der Sender meist bis zur letzten Sekunde geheim. Doch mit Evelyn Burdecki (30) und Domenico de Cicco könnten zwei ehemalige Kuppelshow-Kandidaten mit im Flieger sitzen. Das Brisante daran: Die beiden waren ein Paar und haben eine ziemlich unschöne Trennung hinter sich. Ihre Rosenkollegen sind aber gegen ihre Teilnahme an dem Format.

Wie die beiden Bachelor-Girls Janika Jäcke (29) und Janina Celine Jahn (24) im Promiflash-Interview bei The Dome verrieten, sind sie keine Fans von einem möglichen Wiedersehen der beiden: "Das fände ich dann fast schon wieder zu viel, wenn beide da sind", erklärte Janina, was Janika direkt aufgriff und erklärte: "Weil das ist schon ausgelutscht." Die kurze Beziehung nach Bachelor in Paradise mit der anschließenden Trennung wegen Domenicos heimlichen Kindes sei schließlich schon bekannt. "Was will man darüber noch erzählen", fragte sich die 29-Jährige weiter.

Einen möglichen Beef könne der Sender in diesem Fall jedoch auch nicht erwarten, weiß Janika. Sie kennt die Promi Big Brother-Teilnehmerin noch gut aus ihrer gemeinsamen Bachelor-Staffel. "Sollen die sich im Dschungel anzicken? So eine wäre Evelyn nicht. Evelyn ist da seriös und für sie ist das Thema durch", mutmaßte die Hamburgerin. Was meint ihr: Geht das Ex-Paar wirklich in den Dschungel? Stimmt ab!

Instagram / janikajaecke Janina Celine Jahn und Janika Jäcke

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

RTL / Marie Schmidt Evelyn Burdecki, "Bachelor"-Kandidatin 2017

