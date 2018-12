Hat sie sich etwa im Kleiderschrank vergriffen? Kim Kardashian (38) ist seit Jahren für ihre Fashion-Experimente bekannt. Immer wieder probiert sich die Unternehmerin in neuen Schnitten und Stoffen aus – hat neuerdings sogar Lack und Leder wieder für sich entdeckt. Jetzt überrascht die dreifache Mama mit einer besonders gewagten Kombination: In einer gummi­ar­tigen Leg­gings und Windjacke stolzierte Kim zusammen mit ihrer Schwester Khloe (34) in eine Tierhandlung!

Am Mittwoch erwischten Paparazzi die Make-up-Liebhaberin zusammen mit ihrem Schwesterherz beim Shoppen im kalifornischen Woodland Hills. Die Aufnahmen zeigen wieder einmal, dass die 38-Jährige wirklich aus jeder Situation einen Fashion-Moment macht. In einer dunkel glänzenden Gummihose und einem hellblauen Anorak macht die brünette Beauty den Gang aus einem Zoogeschäft zu einem wahren Laufsteg-Erlebnis. Khloe hingegen setzte an diesem Tag auf einen kompletten Look in Schwarz.

Bereits im September hatte die Frau von Kanye West (41) ihre Fans mit einem etwas fragwürdigen Style verblüfft. In ihrem Mantel aus Dollar-Scheinen überzeugte Kim ihre Community jedenfalls nicht. "Was hat sie sich denn dabei gedacht?", fragte sich ein entsetzter Twitter-User.

Dan Jackman/WENN.com Khloe und Kim Kardashian

Roy Rochlin/Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

Nicholas Hunt/Getty Images for Tiffany & Co. Kim Kardashian

