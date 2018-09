Hat sich Kim Kardashian (37) hier einen Fashion-Fauxpas geleistet? Meistens wird die Frau von Rapper Kanye West (41) für ihre ausgefallenen und superauffälligen Outfits gefeiert – ihre Fans liebten die Pommes-Handtasche, das hautenge Latex-Dress und die pinke Teddyfell-Jacke! Doch mit diesem ähnlich besonderen Teil konnten sich die meisten dann doch nicht anfreunden: Kims Mantel aus Dollar-Scheinen kam im Netz jetzt überhaupt nicht gut an!

Die Paparazzi-Schnappschüsse, auf denen Kim mit ihrem Geldnoten-Trenchcoat durch Los Angeles spaziert, machten auf Twitter schnell die Runde – und die User hatten nicht gerade die schmeichelhaftesten Kommentare für den Look übrig: "Was hat sie sich denn dabei gedacht?" , "Zu viel ist zu viel!" und "Wow, das muss mit Abstand das hässlichste Teil in ihrem Kleiderschrank sein", lauten nur drei der Meinungen der kritischen Nutzer.

Auch ihr Liebster Kanye musste sich kürzlich dem Spott im Netz stellen: Für seine Mini-Schlappen aus Gummi, die ihm eindeutig viel zu klein waren, erntete der Musiker einige Lacher. Was haltet ihr von Kims umstrittenem Look? Stimmt ab!

Shotbyjulian / SplashNews.com Reality-TV-Star Kim Kardashian, September 2018

Anzeige

@ParisaMichelle / SplashNews.com Reality-TV-Star Kim Kardashian, August 2018

Anzeige

Larry Busacca / Getty Images; MEGA Kanye West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de