Kaley Cuoco (33) und Karl Cook strahlen über das ganze Gesicht! Die The Big Bang Theory-Darstellerin und der US-Springreiter schweben seit fast zwei Jahren auf Wolke sieben. Im vergangenen Juni feierte das Paar eine romantische Hochzeit im kleinen Kreis. Doch wegen Kaleys Schulteroperation mussten die beiden ihre Flitterwochen zunächst verschieben – bis jetzt. Nun grüßte die Schauspielerin mit einem niedlichen Schnappschuss von der Hochzeitsreise!

Auf dem Bild posiert das Ehepaar in dick gefütterten Daunenjacken vor einer malerisch-verschneiten Berglandschaft im schweizerischen Zermatt und umarmt sich dabei liebevoll. Den Schnappschuss veröffentlichte Kaley auf ihrem Instagram-Account und betitelte ihn schlicht mit "Die Hochzeitsreisenden". Die Fans waren von diesem Anblick mehr als begeistert. "So ein süßes Paar", "Man sieht, wie glücklich ihr seid" oder "Atemberaubend schön", lauteten nur drei von zahlreichen positiven Reaktionen.

Dass Kaley die verspäteten Flitterwochen zusammen mit ihrem Karl in vollen Zügen genießt, zeigt sie auch in ihrer Instagram-Story: Dort gibt die 33-Jährige ihren Followern mit kurzen Videos einen Einblick in die Reise. "Ich kann nicht glauben, dass wir hier sind. Das war schon immer mein Traum und Karl hat ihn wahr werden lassen", schrieb die Kalifornierin zu einem Clip von der traumhaften Bergkulisse.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Karl Cook im Dezember 2018

Getty Images Karl Cook und Kaley Cuoco in Los Angeles

SplashNews.com Kaley Cuoco und Karl Cook in New York City

