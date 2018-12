Was ist los bei Lisa G. (22)? Zuletzt machte die Fitness-Influencerin vor allem mit sehr positiven Nachrichten von sich reden. Nachdem sie lange Single gewesen war, hatte sie sich endlich wieder neu verliebt – und zwar in den Sportstudenten Durmus Kizilkaya. Jetzt machen sich die Fans der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidaten aber Sorgen um ihren Star: Sie verwirrt ihre Follower mit einer kryptischen Nachricht!

Auf Lisas Social-Media-Kanälen ist es in letzter Zeit auffallend ruhig geworden. Mit einem Instagram-Post bestätigt sie jetzt die Befürchtungen ihrer Follower: Es geht ihr zurzeit nicht gut! "Ich muss eine schwere Entscheidung treffen und es zerreißt mich fast", erklärt die Web-Beauty. Was Lisa so sehr bedrückt, will sie nicht verraten. Stattdessen schreibt sie aber: "Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Gesund zu sein. Viele vergessen einfach, wie wichtig die Gesundheit ist. Man sollte sie mehr schätzen." Hat die 22-Jährige etwa gesundheitliche Probleme? Oder leidet Lisa etwa doch an Herzschmerz?

Immerhin scheint auch Durmus gerade eine schwere Zeit durchzumachen. "Außerdem bedrückt mich etwas im Inneren, deswegen bin ich derzeit etwas nachdenklich unterwegs", postete er nur wenige Stunden zuvor.

Instagram / lisa__official Lisa G., Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / lisa__official Lisa G., Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / durmus__k Durmus und Lisa G. im April 2017

Anzeige

Was glaubt ihr, worauf Lisa mit ihrem Post anspielt? Liebes-Aus! Gesundheitliche Probleme! Keines von beidem! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de