Ariel Winter (20) zeigt was sie hat. Sexy zeigt sich der Modern Family-Star sowieso gern, und das obwohl sie sich nach eigener Aussage früher nicht sehr wohl in ihrer Haut gefühlt habe. Doch inzwischen scheint das für Ariel kein Problem mehr zu sein, und man sieht sie immer wieder auch in knapper Kleidung. Auf den neuesten Fotos fällt auf jeden Fall auf: Ariel hat ordentlich abgenommen.

Die neuesten Paparazzi-Fotos der Schauspielerin, die HollywoodLife veröffentlicht hat, zeigen sie in Los Angeles. Ariel trägt ein bauchfreies Top und hautenge Jeans. Im Vergleich mit alten Fotos fällt schnell auf, dass Ariel einiges an Gewicht verloren hat. In den vergangenen Monaten hatte die Schauspielerin ihre Follower auf Instagram immer wieder an ihrem Fitness-Training teilhaben lassen. Seit einiger Zeit arbeitet sie auch mit einem Personal-Trainer zusammen.

Über ihr Körpergefühl hatte die 20-Jährige vor zwei Jahren elitedaily.com gesagt: "Ich habe viele Jahre mit meinem Selbstvertrauen zu kämpfen gehabt. Es ist heute sehr wichtig, dass man junge Frauen – und Männer – dazu ermutigt, sich gut zu fühlen, nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch gut genug, um für sich selbst einzutreten."

BG015/Bauergriffin.com / MEGA Ariel Winter im September 2018

Getty Images Ariel Winter beim FYC Event von "Modern Family", 2018

Instagram / arielwinter Schauspielerin Ariel Winter mit tiefem Ausschnitt

