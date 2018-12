Wenn am Set die Kugeln fliegen, kann es schon mal richtig laut werden. Selbst Batwoman Ruby Rose (32) freut sich dann über ein paar Ohrstöpsel aus Silikon, mit denen sich Geräusche dämpfen lassen. Eben diese sind der Australierin nun jedoch zum Verhängnis geworden: Die Dinger steckten in ihrem Gehörgang fest. Letztlich blieb kein anderer Ausweg, als die Dreharbeiten in Ungarn zu unterbrechen und in die nächste Klinik zu eilen.

"Ich kannte eine ganze Reihe von Kollegen, die zur Geräuschdämpfung von Gewehrfeuer und anderer lauter Geräusche beim Dreh Ohrstöpsel benutzt haben, die dann am Ende in ihren Gehörgängen stecken geblieben sind. Und ich habe ständig Witze darüber gemacht! Ich werde mich nie wieder über sie lustig machen", schrieb Ruby vor Kurzem in ihrer Instagram-Story. Dennoch hatte die Schauspielerin, die zurzeit für die DC-Comic-Serie "Batwoman" vor der Kamera steht, ihren Humor nicht verloren. So postete sie gleich mehrere Bilder aus dem Krankenhaus und schrieb zu einem Foto aus dem Waschraum: "Das ist das Bad, aber auch der Drehort für einen Horrorfilm."

Der Serienstart von "Batwoman" soll sich nach diesem Zwischenfall trotzdem nicht verschieben. Die ersten Folgen sollen 2019 zu sehen sein. Insgesamt soll die erste Staffel aus 23 Episoden bestehen. Ihren ersten Auftritt als Batwoman hatte Ruby beim Crossover-Event Elseworlds.

