Sophia Vegas (31) wundert sich über die Veränderungen ihres Körpers während der Schwangerschaft! Die Ex von Bert Wollersheim (67) erwartet mit ihrem neuen Partner Daniel Charlier derzeit ihr erstes Kind. Inzwischen befindet sich das Busenwunder schon im siebten Monat, treibt aber trotzdem weiterhin fleißig Sport auf dem Laufband. Ihr kleiner Babybauch stört die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin dabei noch nicht sonderlich: Doch ihre Brüste wachsen ohne Unterlass!

"Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Brüste wirklich immer größer werden", gestand Sophia ihren Followern kürzlich in ihrer Instagram-Story. Und tatsächlich: Ihr Busen, den sie sich in der Vergangenheit zu Körbchengröße 70K aufpolstern ließ, wirkt in ihrem Sport-Top mittlerweile noch mächtiger, als er ohnehin schon war. Im Vergleich dazu sieht ihre Körpermitte auch im letzten Drittel der Schwangerschaft noch ziemlich schmal aus: "Ich habe noch nicht so viel Bauch, aber so langsam wird's", kommentierte die 31-Jährige ihre Figur weiter.

Bereits im Frühjahr soll ihr kleines Mädchen endlich zur Welt kommen! Der werdenden Mama sieht man es zwar noch nicht so recht an, doch ihr Baby wiegt bereits ganze 1,6 Kilo. Das berichtete Sophia ihren Anhängern vor Kurzem voller Stolz.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Persönlichkeit

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Persönlichkeit

