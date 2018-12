Joe Jonas (29) schwelgt in Erinnerungen! Vor knapp zwei Wochen gaben sich sein Bruder Nick (26) und dessen Frau Priyanka Chopra Jonas (36) in Indien das Jawort – und das gleich zweimal: Nach einer christlichen Trauung folgte noch eine hinduistische Zeremonie. Klar, dass der Bräutigam bei so viel Romantik ein paar Tränchen verdrücken musste. Aber auch für Joe waren die Feierlichkeiten etwas ganz Besonderes.

"Es gibt so viele schöne Erinnerungen. Die traditionelle, indische Zeremonie war einfach magisch", schwärmte er im Interview mit dem Magazin People. Wie schön die Trauung wirklich war, könne er gar nicht in Worte fassen. Nur die Menschen, die dabei waren, könnten das nachvollziehen. "Wir schauten uns an und waren einfach total überwältigt – so nach dem Motto: 'Wie sollen wir überhaupt beschreiben, was wir gerade erlebt haben?'", erklärte er weiter. Es sei wie im Märchen gewesen.

Ja, für den Sänger war es definitiv ein Fest voller Emotionen. Der 29-Jährige war sogar so durch den Wind, dass er während seines Toasts auf einmal einen Blackout hatte. Als er seinem Bruder und seiner neuen Schwägerin ein paar rührende Zeilen widmen wollte, musste er ein kurzes Päuschen einlegen, um sich wieder zu sammeln.

SplashNews.com Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra Jonas

Getty Images Joe Jonas bei den Innovator Awards 2017

